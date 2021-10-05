Их призвание – воспитывать и учить. В профессиональный праздник во Владимире чествовали педагогов. Торжество приурочили сразу к двум событиям – Дню учителя и Дню воспитателя.

Их призвание – воспитывать и учить. В профессиональный праздник во Владимире чествовали педагогов. Торжество приурочили сразу к двум событиям – Дню учителя и Дню воспитателя. Участников праздника поздравил первый заместитель главы администрации города Владимир Гарёв. Более 30 педагогов наградили благодарственными письмами и почетными грамотами администрации города Владимира и департамента образования. Владимир Гарёв, первый заместитель главы