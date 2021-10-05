Все виды пластической хирургии стали доступны жителям области. Операции красоты у ведущих...

Все виды пластической хирургии стали доступны жителям области. "Операции красоты" у ведущих российских специалистов теперь можно сделать в Клинике медицинских экспертиз во Владимире."Клиника медицинских экспертиз" пригласила к себе на работу ведущих российских пластических хирургов. Врач высшей категории Адрей Дощук из Санкт-Петербурга - один из них. Стаж работы в пластической хирургии больше 20 лет. Андрей Иванович - член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. По его словам, индустрия красоты становится все доступнее. Изменить свой облик, поправить дефекты лица или фигуры теперь можно и во Владимире.Андрей Дощук, пластический хирург, врач высшей категории Клиники медицинских экспертиз:- Тренды в фигуре, тренды новые лица. Все это дает возможность и все это дает людям увидеть, что да, можно так измениться, можно так улучшиться для достижения своих целей.Самые востребованные операции у женщин по маммопластике. В Клинике медицинских экспертиз восстанавливают молочные железы после мастэктомии, проводят операции по уменьшению и по увеличению размеров груди. Импланты используют самые современные и безопасные. Производства Бразилии и Франции.Андрей Дощук, пластический хирург, врач высшей категории Клиники медицинских экспертиз:- Одни из старейших по самому производству и они поставляют свою продукцию, что одни, что другие - это Европа и весь латино-американский рынок. А он огромный!Кроме этого в Клинике медицинских экспертиз можно сделать операции по изменению ушей, блефаропластику.Андрей Дощук, пластический хирург, врач высшей категории Клиники медицинских экспертиз:- Я делаю совершенно любые операции на груди, абсолютно любые операции на передней брюшной стенке, любые имплантации голени, ягодицы, все, что связано с имплантами, совершенно любой объем.Самое главное, по мнению известного пластического хирурга, Клиника Медэкспертиз отвечает всем требованием безопасности и комфорта для пациентов. Это полноценная больница с тремя операционными и отделением реанимации.Анна Шторм, PR-менеджер Клиники медицинских экспертиз:- Скоро у нас откроют прием два известных доктора. Это доктор Боровикова и доктор Тамаров. У них будет запись, кстати, на 7 октября. Всем тем, кто хотел попасть к ним на прием, советую записываться заранее по номеру телефона колл-центра 779977. Все наши пластические хирурги - они звезды!Клиника медицинских экспертиз находится по адресу, город Владимир, ул. Большая Московская, 79.Вера Куликова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»