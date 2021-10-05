Во Владимире организован ещё один прививочный пункт, где можно пройти вакцинацию от новой...

Во Владимире организован ещё один прививочный пункт, где можно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и гриппа. Прививку можно сделать без предварительной записи. Вакцинация в торговом центре «Мегаторг» на улице Тракторной, 45 будет проходить по средам, четвергам и пятницам с 13:00 до 15:00. Прививочный пункт располагается на втором этаже.Желающим привиться от новой коронавирусной инфекции необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, для вакцинации от гриппа наличие этих документов не обязательно.Напомним, во Владимире также развёрнуты и другие пункты вакцинации, где все желающие могут привиться без предварительной записи. По субботам вакцинация от гриппа проходит с 10:00 до 13:00 в торгово-офисном комплексе «Восток-1» на ул. Егорова, 8-б.Вакцинация от новой коронавирусной инфекции и гриппа также организована с понедельника по субботу на территории гастромаркета «Рынок на Студёной» на ул. Дворянской, 27а. В будние дни прививочный пункт открыт с 13:00 до 15:00, по субботам – с 10:00 до 12:00.Кроме того, привиться от новой коронавирусной инфекции и гриппа можно и в гипермаркете «Глобус». Пункт работает ежедневно с 10:00 до 14:00, кроме воскресенья.Во Владимирской области на сегодняшний день первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 334983 жителя региона, завершили полный курс вакцинации 316777 человек. От гриппа привились 88287 человек, в том числе 11880 детей (данные от 30 сентября), информирует пресс-служба обладминистрации.