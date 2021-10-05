Исторический полёт. Сегодня с космодрома Байконур на корабле Союз МС-19 на орбиту отправились...

Исторический полёт. Сегодня с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19" на орбиту отправились российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссёр Клим Шипенко. Прямую трансляцию с Байконура могли наблюдать и зрители телеканала "Россия-24".37-летняя Юлия Пересильд и 38-летний Клим Шипенко примут участие в съёмках картины "Вызов". Они пройдут на МКС. Кроме Пересильд и Шипенко в составе основного экипажа - космонавт Антон Шкаплеров. Перед полётом актриса и режиссёр в течение нескольких месяцев проходили спецподготовку. От центрифуги до полётов в состоянии невесомости. Будущий фильм "Вызов" - часть просветительского проекта, который докажет: космос становится открытым для всех людей. Экипаж вернётся на землю 17 октября. Свою мечту о космосе приближают и юные инженеры. На аэродроме Каменово во Владимирской области продолжается финал 10-го юбилейного чемпионата "Воздушно-инженерной школы". Слово Юлии Шуваловой.На аэродроме Каменово - показательные старты учебных ракет-носителей. Они поднимают в стратосферу спутники. Создают их студенты и школьники. Для них это возможность прикоснуться к небу. Эко-ракета на твердо-топливном двигателе команды из Самары способна поднять спутник на высоту одного километра. И даже если улетит дальше, чем запланировано, и потеряется, не нанесет вреда окружающей среде.Даниил Вельможин, участник чемпионата "Воздушно-инженерной школы" (г.Самара):- Здесь используется в головном обтекателе 3D печать пластиком, который разлагается за несколько лет в природе. Корпус ракеты выполнен из картона прессованного. Стабилизатор и фанера.Ракета с более мощным сердцем из Кирова. На создание такой потребовался год. По словам юных инженеров, 97 процентов времени уходит на проектирование, и лишь 3 процента - процедура запуска. Продумать нужно и приземление. Здесь, к примеру, используется двухстадийная система спасения. Ракета должна приземлиться плавно, практически без повреждений.Кирилл Стяжкин, участник показательных выступлений чемпионата "Воздушно-инженерной школы" (г.Киров):- На максимальной высоте, когда она вылетает, у нее выбрасывается парашют. Она раскрывается здесь. Разделяется на 2 части. И парашют замедляет её скорость вращения, чтобы она далеко не улетела и быстрее спускалась.Ещё выше, в стратосферу запускают зонды на гелиевом шаре. Такие аппараты - настоящие спутники в миниатюре, у них есть бортовой компьютер, радиопередатчик, они собирают научную информацию. Да и вид с них открывается космический."Воздушно-инженерная школа" проходит уже на протяжении 10 лет в формате чемпионата. Это совместный проект МГУ имени Ломоносова и Госкорпорации «Роскосмос». В числе организаторов - фонд "Кассиопея" при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика". На сегодняшний день в проекте приняли участие уже более тысячи команд из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.Владимир Радченко, руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа":- Начинают у нас делать ракеты, которые полетят на 250 м, постарше запускают на 1 км вверх. А ещё самые старшие... Километров до 3 долетают.Особая гордость проекта - открытие в новом учебном году аэрокосмического класса в Центре дополнительного образования "Апельсин" для камешковских школьников. Старты на аэродроме Каменово продлятся несколько дней. Одновременно с ними будут проходить курсы повышения квалификации для руководителей команд. Впереди - и Второй малый чемпионат, в котором примут участие дети из городских и сельских школ Камешковского района. Они сконструируют и запустят свои первые ракеты.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"