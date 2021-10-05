Сегодня ночью, в 2.35 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном...

Сегодня ночью, в 2.35 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в дачном доме. Возгорание произошло в Киржачском районе, деревне Соповские Землянки, на улице Лесной, у дома 26.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии к месту пожара наблюдалось открытое горение дома, гаража и хозяйственной постройки. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 114 кв. м.К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1957 года рождения. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.