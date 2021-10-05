На 2 больше, чем накануне. В регионе продолжился рост заболеваемости. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 55 339. В лидерах по приросту

На 2 больше, чем накануне. В регионе продолжился рост заболеваемости. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 55 339. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 65 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 58. Всего с начала пандемии в областном центре уже 13 028 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир