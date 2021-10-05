Прекращены полномочия пяти заместителей губернатора в связи с отставкой Владимира Сипягина 4...

Прекращены полномочия пяти заместителей губернатора в связи с отставкой Владимира Сипягина4 октября 2021 года прекращены полномочия первых заместителей губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко и Александра Ремиги, временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Григория Вишневского и Германа Елянюшкина, заместителя губернатора, руководителя представительства областной администрации при правительстве России Михаила Коротаева. С ними также прекращены трудовые договоры в связи с истечением срока их действия.Соответствующие указы подписаны в администрации области.Первый заместитель губернатора, директор департамента финансов Вячеслав Кузин продолжит работать в своей должности, сообщает пресс-служба областной администрации.