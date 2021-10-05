Получив сообщение, сотрудники полиции немедленно приступили к поиску несовершеннолетнего. Информация с приметами мальчика была передана наружным патрулям...

«Полицейские Новой Москвы за несколько часов нашли пропавшего мальчика.В дежурную часть МО МВД России "Коммунарский" г. Москвы обратился 45-летний житель г. Троицка. Мужчина сообщил, что его 10-летний сын пропал по пути домой из школы, расположенной в переулке Хользунова.Дорога домой из школы обычно занимает около часа, поэтому была договоренность встретиться у станции метро "Ольховая". Однако в условленное время отец не увидел мальчика в указанном месте, его местонахождение было не известно. Отец ребенка попытался с ним связаться, но через родственников выяснил, что тот забыл телефон дома. Попытки мужчины найти сына самостоятельно оказались безуспешными. После этого он обратился в полицию.Получив сообщение, сотрудники полиции немедленно приступили к поиску несовершеннолетнего. Информация с приметами мальчика была передана наружным патрулям. Совместно с коллегами МО МВД России "Троицкий" отрабатывалась территория по всему маршруту следования мальчика из школы домой.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Новой Москвы пропавший ребенок был обнаружен у жилого дома в Парковом переулке г. Троицка. Мальчик был доставлен в территориальный отдел полиции и передан родителям.Как выяснилось, выйдя из станции метро "Ольховая", ребенок не стал ждать отца и решил пойти домой самостоятельно пешком вдоль Калужского шоссе», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Отец несовершеннолетнего мальчика поблагодарил сотрудников полиции за оперативную помощь и неравнодушие: «Благодаря сотрудникам вашего ведомства ребенок был найден! Огромную благодарность хотелось бы выразить от всей нашей семьи сотрудникам подразделений, участвовавшим в поисках».Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57