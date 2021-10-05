Молодой человек случайно узнал о забытом в кафе чужом телефоне и забрал его, планируя продать.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 30-летний житель районного центра с сообщением о пропаже телефона. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.При опросе потерпевший пояснил, что обнаружил пропажу после того, как посещал местное кафе.В дальнейшем полицейские установили, что уборщица заведения обнаружила телефон на столе и сообщила об этом кассиру заведения. Обедавший в это время незнакомый молодой человек сказал, что гаджет принадлежит ему, после чего забрал телефон и вышел из кафе.В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого и его местонахождение были установлены. Им оказался 19-летний местный житель.Фигурант сознался, что планировал продать чужое имущество.Телефон был изъят и возвращен законной владелице.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).