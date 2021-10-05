Сорок пять минут на укрепление межнациональных отношений. Жителей Владимирской области приглашают...

Сорок пять минут на укрепление межнациональных отношений. Жителей Владимирской области приглашают написать традиционный этнографический диктант.Принять участие можно вне зависимости от места проживания, образования и вероисповедания, главное - владеть русским языком. Текст диктанта включает тридцать тестовых заданий - 20 федеральных вопросов и десять региональных. Стать участником просто - с 3 по 7 ноября нужно зайти на сайт "Мир этно". Нажать на кнопку "Пройти диктант".Написать диктант можно будет как онлайн, так и очно. В скором времени в регионе определят площадку для проведения - мы обязательно об этом расскажем. Итоги подведут 12-го декабря, в День Конституции России.