«Энергосбыт Волга» напоминает, что счёт за потреблённую электроэнергию и единую квитанцию за услуги...
«Энергосбыт Волга» напоминает, что счёт за потреблённую электроэнергию и единую квитанцию за услуги ЖКХ необходимо оплатить
до 10 октября. Это позволяет сделать корректные начисления. Оплатить счета можно через удобные онлайн-сервисы компании:
- личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Это многофункциональный сервис.
В разделе «Личный кабинет по электроэнергии» можно оплачивать счёт за электроэнергию без комиссии, а также передавать показания
приборов учёта, контролировать состояние своего лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историю
начислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Через этот сервис можно направить обращение к специалистам компании или заказать платную услугу.
В разделе «Личный кабинет по услугам ЖКХ» можно оплатить единую квитанцию за услуги ЖКХ. Остальные функции те же: есть
возможность передавать показания приборов учёта, контролировать состояние лицевого счёта, просматривать историю операций по лицевому счёту и направить обращение к специалистам компании.
Важно: график работы личного кабинета временно изменён. Сервис доступен с 7:00 до 23:00.
- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Оно повторяет функции личного кабинета. Его простой интерфейс позволяет легко
ориентироваться и буквально за несколько минут оплачивать счета, передавать показания счётчиков и т.д. Не пропустить сроки оплаты и
передачи показаний помогут push-уведомления. В мобильном приложении есть служба поддержки. Можно задать вопросы специалистам компании или направить обращение.
Оплачивая услуги через личный кабинет и мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» картой «Мир», клиенты могут получить кешбэк в
размере 1% от суммы счёта. Подробности читайте на странице акции.
- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru. В отличие от предыдущих этот онлайн-сервис не требует регистрации.
Оплатить счёт за электроэнергию или единую квитанцию за услуги ЖКХ можно по данным лицевого счёта.
Пользуйтесь онлайн-сервисами, подключайте электронную квитанцию и оплачивайте счета за потреблённую электроэнергию и
услуги ЖКХ вовремя. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.