«Энергосбыт Волга» напоминает, что счёт за потреблённую электроэнергию и единую квитанцию за услуги...

«Энергосбыт Волга» напоминает, что счёт за потреблённую электроэнергию и единую квитанцию за услуги ЖКХ необходимо оплатитьдо 10 октября. Это позволяет сделать корректные начисления. Оплатить счета можно через удобные онлайн-сервисы компании:- личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Это многофункциональный сервис.В разделе «Личный кабинет по электроэнергии» можно оплачивать счёт за электроэнергию без комиссии, а также передавать показанияприборов учёта, контролировать состояние своего лицевого счёта, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать историюначислений, показаний и оплаты, отслеживать статистику по ним. Через этот сервис можно направить обращение к специалистам компании или заказать платную услугу.В разделе «Личный кабинет по услугам ЖКХ» можно оплатить единую квитанцию за услуги ЖКХ. Остальные функции те же: естьвозможность передавать показания приборов учёта, контролировать состояние лицевого счёта, просматривать историю операций по лицевому счёту и направить обращение к специалистам компании.Важно: график работы личного кабинета временно изменён. Сервис доступен с 7:00 до 23:00.- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Оно повторяет функции личного кабинета. Его простой интерфейс позволяет легкоориентироваться и буквально за несколько минут оплачивать счета, передавать показания счётчиков и т.д. Не пропустить сроки оплаты ипередачи показаний помогут push-уведомления. В мобильном приложении есть служба поддержки. Можно задать вопросы специалистам компании или направить обращение.Оплачивая услуги через личный кабинет и мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» картой «Мир», клиенты могут получить кешбэк вразмере 1% от суммы счёта. Подробности читайте на странице акции.- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru. В отличие от предыдущих этот онлайн-сервис не требует регистрации.Оплатить счёт за электроэнергию или единую квитанцию за услуги ЖКХ можно по данным лицевого счёта.Пользуйтесь онлайн-сервисами, подключайте электронную квитанцию и оплачивайте счета за потреблённую электроэнергию иуслуги ЖКХ вовремя. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.