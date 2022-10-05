Он напомнил, что учитель должен быть примером.

5 октября проходит праздник Всемирный день учителя. Депутат Государственной Думы от Владимирской области Игорь Игошин поздравил работников образования с их профессиональным днем.Он отмечает, что учитель нужен не только для того, чтобы передать знания ученику, но и помочь в становлении детей и показать на собственном примере как нужно действовать в разных жизненных ситуациях.Ваш труд нелёгок, требует полной самоотдачи, большого самообладания и такта. Все это окупается сторицей, когда вы встречаете своих учеников взрослыми, успешными, идущими по правильному жизненному пути. Спасибо вам за такой необходимый нашему обществу труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения», — пожелал депутат.