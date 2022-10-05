Этим утром Владимирская область отправила очередной гуманитарный конвой в подшефный 33-ему региону...

Этим утром Владимирская область отправила очередной гуманитарный конвой в подшефный 33-ему региону - теперь уже российский - город Докучаевск.С водителями, которые едут на Донбасс, встретился губернатор Александр Авдеев. В Докучаевск область направила пожарную технику, учебную литературу для школ и колледжа, строительные материалы, которые необходимы для восстановления домов и социальных объектов. Средства на стройматериалы собрали владимирские предприниматели.Всё подробности - уже в 14.30 на телеканале "Россия".