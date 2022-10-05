Оснастить наши воинские части современными средствами ведения оперативного контроля помогли...

Оснастить наши воинские части современными средствами ведения оперативного контроля помогли неравнодушные предприниматели, сообщил портал Муром 24.- Такая возможность есть, значит нужно помогать, - говорит предприниматель Сергей Шпильман. Он сам когда-то проходил срочную службу в отряде специального назначения внутренних войск России. Не понаслышке знает, что необходимо военным для выполнения поставленных задач. Вместе с друзьями решил купить то, чего не хватает на передовой.Пять летательных аппаратов уже переданы в воинские части, дислоцируемые в Муроме. Сейчас солдат и офицеров обучают управлять беспилотниками. Командиры поблагодарили земляков за оказанную помощь.Фото портал Муром 24.