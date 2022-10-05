3 октября на Ковровском электромеханическом заводе (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы»...

3 октября на Ковровском электромеханическом заводе (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, член Владимирского отделения Союза машиностроителей России) состоялось внеочередное собрание акционеров.По результатам голосования было принято решение об изменении структуры управления АО «КЭМЗ». Полномочия единоличного исполнительного органа переданы АО «ВНИИ «Сигнал», генеральным директором которого является Владимир Пименов. Управляющей организацией АО «КЭМЗ» становится АО «ВНИИ «Сигнал», сообщила пресс-служба предприятия.Решение собрания акционеров вступило в силу с 4 октября 2022 года.Фото пресс-служба предприятия.