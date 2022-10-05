Длина пешеходного моста к станции Большой кольцевой линии Нагатинский Затон составит 250 метров. Его построят в районе улиц Корабельная и Коломенская.

Длина пешеходного моста к станции Большой кольцевой линии "Нагатинский Затон" составит 250 метров. Его построят в районе улиц Корабельная и Коломенская.О старте проектно-изыскательских работ по строительству моста сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, торгово-закупочные процедуры уже завершены, определена подрядная организация.Сооружение пройдет через старое русло Москвы-реки в районе улиц Корабельная и Коломенская. На мосту будут пешеходные и велосипедные дорожки.Объект будут проектировать в в соответствии с утвержденной архитектурно-градостроительной концепцией, передает портал mos.ru.Сооружение станции БКЛ "Нагатинский Затон" подходит к концу. Строители ее художественными элементами – мозаичными панно с реалистичными изображениям рыб, которые обитают в водоемах московского региона.Завершается облицовка входного павильона, эвакуационного выхода и вентиляционных киосков. Начались работы по благоустройству территории у станции."Нагатинский Затон" входит в состав восточного участка БКЛ. Это колонная станция мелкого заложения с двумя платформами. Открытие запланировано на начало 2023 года.Еще одно крупное мостовое сооружение появится на станции большого кольца "Текстильщики". Строители пересадку с БКЛ на фиолетовую ветку. Мост протянется на 140 метров и объединит метро, второй Московский центральный диаметр (МЦД-2), маршруты наземного общественного транспорта.Строительство большого кольца метро завершится в начале 2023 года. Полный запуск БКЛ позволит пассажирам сократить время в пути на 20-30 минут.На новом кольце будет 30 пересадок на другие линии подземки, на Московское центральное кольцо и МЦД. У пассажиров появятся дополнительные маршруты передвижения по городу. Кроме того, запуск БКЛ разгрузит крупные магистрали на 10-15%.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин района Нагатинский Затон. Градоначальник отметил, что помимо "Нагатинского Затона" там откроется метро "Кленовый бульвар".Также в районе планируется запуск нового речного транспорта и окончание реставрации Южного речного вокзала, откуда можно будет совершить путешествие в 30 городов России. В пределах Москвы речные трамвайчики будут следовать по маршруту "Печатники – Автозаводский мост" с остановками "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Коломенская набережная".