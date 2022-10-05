Судьба долгостроев в Петушинском районе - в центре внимания администрации региона и активистов...

Судьба долгостроев в Петушинском районе - в центре внимания администрации региона и активистов Общероссийского Народного фронта. Что изменилось на стройплощадках, общественники выяснили вместе с нашей съёмочной группой.Первый звонок для учеников Вольгинского лицея в Петушинском районе прозвучал на неделю позже. О старой школе сейчас напоминают только мозаика и фасад здания, но скоро заменят и его.Кирилл Кисленко, директор лицея имени академика Бакулова:- Ведутся работы в настоящее время фасадные и внутренние отделочные не связанные с основными помещениями, а именно работы в подвале и работы с цоколем и подготовка входных групп.Лицей имени Бакулова был построен почти полвека назад и нуждался в капитальном ремонте. В прошлом году на работы из областной казны было выделено почти 85 миллионов рублей. Сдать объект подрядчик должен был ещё в декабре прошлого года. Однако, строительство затянулось. И даже к весне темпы работ оптимизма не внушали. Проблемный объект на личный контроль взял губернатор Александр Авдеев. Активно подключился Общероссийский Народный Фронт. Итог - расторжение договора с недобросовестным подрядчиком. Новая фирма вышла на объект 1 июня. Пришлось вести работу над ошибками предшественника. Основной объем завершили к началу учебного года. Занятия отсрочили, но всего на неделю. Запах краски как раз выветрился.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- С первого дня ремонта, это ещё было в том году, когда были вынуждены проститься с предыдущим подрядчиком, так вот, с первого дня Общероссийский Народный фронт находится на территории лицея. Сейчас во время ремонта мы постоянно, раз в 2 недели, раз в месяц выезжаем, следим за их социальными сетями.А это уже долгострой в Липне. К инспекциям здесь уже привыкли. Ход работ на контроле администрации области, главы района, активистов президентского движения. Ещё в прошлом году в Липне должен был появиться Дом культуры на 130 мест. Компания "Грандстрой" строительство по нацпроекту "не потянула". Сорвав заявленные сроки. Дело дошло только до фундамента. Контракт расторгли. Доводить объект "до ума", как и в случае с Вольгинским, предстоит фирме "ВИТУ ПРОЕКТ". В активную фазу работы вошли только 13 сентября. А сдать ДК нужно к концу года. По словам начальника участка Дмитрия Кузина, темпы нарастят, увеличив численность бригады.Дмитрий Кузин, начальник участка:- Через неделю после залития перекрытия над первым этажом, параллельно начнем вести кладку газоблоков по периметру и внутреннюю кладку перегородок.Сейчас идёт армирование и бетонирование перекрытий первого этажа. По паспорту объекта культурно-досуговый центр должен быть двухэтажным. Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области подчёркивает: остаётся огромный объем, и подрядчику просто необходимо "ускориться". Липна в центре внимания давно.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- Мы видим изменения, работы ведутся. Работают 9 человек на объекте. Срок сдачи 15 декабря. Пока никаких прогнозов, но мы очень надеемся, что в этом году получим качественный Дом культуры.Инспекции продолжатся, отмечают в ОНФ. Задача - чтобы жители в срок все-таки получили качественный Дом культуры. Ровно через месяц общественники вновь проинспектируют социально важные объекты. О них каждую неделю говорят и на планёрках у губернатора.Ангелина Свищ, Семен Карпов, Вести-Владимир.