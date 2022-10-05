Злоумышленник возле подъезда одного из домов на Университетском проспекте подбежал к 77-летней пенсионерке и выхватил у нее из рук сумку...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали 32-летнего подозреваемого в ограблениях пожилых женщин», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник возле подъезда одного из домов на Университетском проспекте подбежал к 77-летней пенсионерке, выхватил у нее из рук сумку, в которой находились телефон, документы и денежные средства, после чего скрылся. Общий материальный ущерб составил 6,5 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Киевской улице задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый приезжий. Похищенное имущество мужчина выбросил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Также сотрудниками полиции установлен еще один эпизод противоправной деятельности задержанного на территории Ломоносовского района. У 74-летней пенсионерки он открыто похитил сумку с продуктами и кошельком. Сумма материального ущерба составила 7 тысяч рублей.Органами дознания территориальных подразделений возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 данной статья – лишение свободы на срок до четырех лет.Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56