В городе Сочи со 2 по 9 октября проходят Международные комплексные спортивные соревнования «Летние...

В городе Сочи со 2 по 9 октября проходят Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участники – около 1500 атлетов из Белоруссии, стран ШОС, БРИКС, СНГ и других государств. Владимирскую область представляет муромлянка Елизавета Чернышева.Накануне Елизавета заработала серебряную медаль по плаванию, заняв 2-ое место в дистанции 400 м вольным стилем. Отметим, что Лиза проявила настоящий спортивный характер. Заплыв проходил в открытом бассейне в дождливую погоду при температуре воздуха на улице +11 градусов, рассказывает портал Муром24.Муромской спортсменке предстоит выступить еще в трех видах программы: 50 и 100 м вольным стилем , 200 м комплексное плавание.Елизавета живет и тренируется в Муроме у тренера Галины Литвиновой, в этом году девушка стала студенткой педагогического института ВлГУ.Фото: муром24.рф