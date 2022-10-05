С начала 2022 года для переселения по программе реновации передали 48 новостроек. Переезжают более 20 тысяч москвичей.
С начала 2022 года для переселения по программе реновации передали 48 новостроек. Переезжают более 20 тысяч москвичей.
Новые дома расположены в 34 районах Москвы. Пять из них – в Зюзино, четыре – в Кузьминках, уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас более чем 20 тысяч жителей Москвы находятся в процессе переезда или оформления необходимой документации", – уточнил он.
Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что со старта программы реновации переселенцам передано уже 197 новостроек. В просторные квартиры с полной отделкой переехали 75 тысяч москвичей, приводит слова чиновника портал mos.ru.
В кварталах реновации создается комфортная городская среда. Там строят поликлиники, школы, детские сады, создают места отдыха для жителей всех возрастов.
Организацией новой улично-дорожной сети обеспечивается транспортная связность территорий. Специалисты обустраивают необходимое количество полос движения автотранспорта, дополнительные парковочные места.
Напомним, что только за третий квартал текущего года по реновации . Темпы реализации программы увеличились почти в пять раз.
Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее включили 5175 домов. Переселение всех жителей пятиэтажек завершится в 2032 году.
Квартиры передаются под заселение с полной отделкой класса комфорт. Новые дома строят в максимальной близости от старых, поэтому переселенцам не придется менять привычную среду жизни.