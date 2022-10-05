05.10.2022

2022-10-05 21:05:37

Поздравление начальника ГУ МВД России по г. Москве с днем образования подразделений уголовного розыска

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют руководителей, личный состав и ветеранов со 104-й годовщиной со дня образования подразделений уголовного розыска в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации!

За всю историю существования служба остается одной из основных среди подразделений системы органов внутренних дел и является надежным инструментом для защиты законности, жизни, безопасности москвичей и гостей столицы.

Ежедневно личный состав подразделений московского уголовного розыска, проявляя мужество и профессионализм, рискуя жизнью и здоровьем, успешно выполняет служебные обязанности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, установлению лиц, их совершивших. Стражи правопорядка одними из первых встают на пути преступников, эффективно противостоят злоумышленникам, бандитским формированиям, организованным преступным группам и сообществам, обеспечивая спокойствие граждан.

Убежден, что вы и в дальнейшем будете эффективно выполнять служебные обязанности, повышать качество оперативной работы, добросовестно выполнять служебный долг и на высоком профессиональном уровне обеспечивать правопорядок в городе Москве.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам. Высокий авторитет уголовного розыска – заслуга тех, кто стоял у истоков создания службы, бережно храня и поддерживая ее славные традиции.

В этот праздничный день от всей души желаю благополучия, крепкого здоровья и профессиональных успехов в служебной деятельности на благо нашего государства!