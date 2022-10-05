За такие деньги придется переехать из квартир в общежитие. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители аварийного дома на улице Мичурина. Люди недовольны размером компенсации за

За такие деньги придется переехать из квартир в общежитие. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители аварийного дома на улице Мичурина. Люди недовольны размером компенсации за выселение из здания. Среди них – Сергей Дианин. После переезда в этот дом он самостоятельно сделал ремонт, а саму жилплощадь лет 10 назад приобрел в ипотеку, которую до сих