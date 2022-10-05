24 сентября в Казани в «Доме занимательной науки и техники» впервые прошла выставка масштабного...

24 сентября в Казани в «Доме занимательной науки и техники» впервые прошла выставка масштабного моделизма. Организаторы собрали членов клубов стендового моделизма из Поволжья, Урала, Башкирии, Республики Марий Эл и Москвы. Среди них были как совсем юные моделисты, так и настоящие профессионалы. Свои работы продемонстрировали и представители Владимирской области - воспитанники коллектива стендового моделирования из Мурома "Броня и крылья на столе" (руководитель Лаптев Андрей Александрович).В общей сложности, на выставке было представлено более 300 всевозможных моделей техники. Авторы лучших были награждены дипломами и подарками. Как рассказало издание Муром24, у муромских моделистов три награды:Иванов Владимир: Диплом 1 место - номинация "Авиация" (дети)Внуков Вадим: Диплом 2 место - номинация "БТТ 1/72" (дети)Скворцов Ярослав: Диплом 3 место - номинация "Диорама" (дети)Фото: муром24.рф