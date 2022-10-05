В подшефный нашему региону и теперь уже российский город Докучаевск. Ранним утром губернатор...

В подшефный нашему региону и теперь уже российский город Докучаевск.Ранним утром губернатор Александр Авдеев лично провожает новую гуманитарную колонну. Маршрут- подшефный город Докучаевск. Теперь - российский.- Нужно будет обучить кого-то, показать, как работают современные укладки. Аккуратнее там! Неспокойно.Мощный пожарный Урал - в "усиление" огнеборцам Докучаевска. Там, на Донбассе, владимирские строители уже приступают к ремонту пожарной части.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Техника, которая там присутствует, она, конечно, сильно изношена. Мы отправляем автомобиль, который будет работать на город Докучаевск. Там, к сожалению, обстановка непростая и силы для МЧС, противопожарной борьбы- должны быть в хорошем состоянии.Дмитрий Савенков, спасатель:- 6 тонн, производительность 40 литров в минуту- подача ствола.А это груз особого назначения. Учебная литература. Её везёт наш земляк Денис Филиппов. Это его первый рейс на Донбасс.Денис Филиппов, водитель:- Оказываем помощь, везём книжки. Для школ, для библиотек, книги.. Настроение хорошееУчебников - свыше четырёх тысяч. Отправляют в Докучаевск и спортинвентарь. Для школьников и студентов колледжа.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Сейчас значительная часть их находится, первая четверть на дистанте. Но, как только позволит обстановка, ребята выйдут и получат все учебники и могут заниматься в спортивных залахДонбасс отстоял своё право быть русским. И впервые, в том числе в Докучаевске - дети будут изучать историю. Правдивую, а не переписанную.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Учебники и для школ и для колледжей. Это вот русский язык, история. До этого 80 процентов литературы было на украинском языке. Это важно и для детей, и для родителей, которые понимают, что меняются подходы к обучению. Когда раньше заставляли забывать русский язык.Везут и стройматериалы.В Докучаевске владимирцы помогают восстанавливать социальную и гражданскую инфраструктуру. По словам губернатора Александра Авдеева, в подшефном городе ремонта требуют порядка 40 объектов. 15- сданы полностью или частично. Стройматериалы закупили владимирские предприниматели. Степан Воронов подчёркивает:в стороне остаться не могли, сразу откликнулись на призыв о помощи.- Это Барихашвили Яна Гивиевна и Акимов Сергей Владимирович. Мы, собственно, втроем, поскольку всё это было в очень сжатые сроки. Нужно было среагировать максимально оперативно.Внести свой вклад может любой житель региона. Сбор гуманитарной помощи- теперь уже для соотечественников- продолжается и в волонтёрском центре "Единой России".Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир"