При этом весь набор услуг и сервисов доступен и при личном посещении кадрового центра, — об этом проинформировал Андрей Григорьев, директор департамента труда и занятости населения ..

При этом весь набор услуг и сервисов доступен и при личном посещении кадрового центра, — об этом проинформировал Андрей Григорьев, директор департамента труда и занятости населения Владимирской области в прямом эфире ТК «Губерния33».Владимирская область в числе 10 субъектов Российской Федерации вступила в пилотирование новых цифровых процессов на единой цифровой платформе в сфере занятости населения «Работа России». Все услуги стали доступны в онлайн-формате.Теперь жители области могут в любое время могут зайти на портал «Работа России», подать заявление на услугу в центр занятости, искусственный интеллект поможет подобрать вакансии. Также для ускорения трудоустройства в формате онлайн доступны дополнительные услуги и сервисы: гражданину могут предложить пройти профориентацию, социальную адаптацию, запишут на консультацию психолога, помогут открыть собственное дело или расскажут, как стать самозанятым.«Со временем все процедуры будут упрощаться и совершенствоваться, но это не отменяет возможности получить все услуги в центре занятости населения», — подчеркнул Андрей Григорьев.Напомним, что в ноябре прошлого года уже были запущены две онлайн-услуги: поиск работы и подбор работников, граждане могли подать заявление о постановке на учет и разместить резюме. Кроме того, в электронный вид была переведена отчетность работодателей, и они могли размещать вакансии на сайте trudvsem.ru.