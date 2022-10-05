Власти столицы взяли под особую защиту родственников мобилизованных москвичей, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Градоначальник подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки таких семей.

Власти столицы взяли под особую защиту родственников мобилизованных москвичей, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин. Градоначальник о дополнительных мерах социальной поддержки таких семей.Члены семьи могут получить дополнительную поддержку со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи, сообщил Собянин.Родственники мобилизованного получили возможность внеочередного зачисления в детские сады по достижении ребенком возраста 1,5 лет, внеочередного перевода в другой детсад или школу, которые находятся ближе к месту жительства.Также город освобождает семьи от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, предоставляет бесплатное двухразовое питание школьникам с первого по 11 классы и бесплатное одноразовое горячее питание студентам колледжей.Дети мобилизованных получили право на первоочередное зачисление в группы продленного дня. Родственников призывников освобождают от оплаты занятий в детских кружках и секциях дополнительного образования, подведомственных Москве.Воспитывающим детей-инвалидов и ухаживающим за пожилыми людьми семьям предоставят социальное обслуживание на дому. Также у них появилась возможность первоочередного направления в дома ветеранов и другие учреждения соцобслуживания.Супругам мобилизованных помогут найти работу. Они смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование.Всем членам семьи призывников окажут единовременную материальную помощь и психологическую поддержку. Они получат содействие в оформлении социальных и иных выплат, консультации по юридическим вопросам.Для получения помощи нужно обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он работает ежедневно с 09:00 до 20:00."Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", – заключил Собянин.Ранее градоначальник с посетителями центра поддержки семей мобилизованных россиян.