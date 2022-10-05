5 октября в час ночи начался пожар в деревне Большие Вёски Александровского района. Как мы уже...

5 октября в час ночи начался пожар в деревне Большие Вёски Александровского района.Как мы уже рассказывали, прибывшие пожарные наблюдали открытое горение двух щитовых домов по всей площади. Огонь быстро распространился по деревянным домам, расположенным вблизи друг друга, и угрожал перекинуться на соседний участок.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 206 кв. метров и не допустили распространения огня на соседние дома. Погибших и пострадавших нет.Дознавателем МЧС России установлено, что пожар начался на кухне нового дома. Огонь и дым разбудили семью – бабушку, дедушку и внучку. Им удалось эвакуироваться и вызвать пожарную охрану от соседей.Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.МЧС России напоминает о необходимости периодической проверки электропроводки. Также следует быть внимательными к обогревательным приборам. Перед эксплуатацией необходимо проверить целостность проводов и электрических вилок. Должны соблюдаться требования по расстоянию, на котором устанавливается обогреватель.Фото: https://33.mchs.gov.ru/