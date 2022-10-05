После 24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте уехала в Брюссель. Чулпан Хаматова выбрали Ригу. Татьяна Лазарева (Минюст России признал ее иноагентом) теперь делает антироссийские заявления из Испании. Правда, нашлись и те, кто на родине все-таки вернулся.

После 24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте уехала в Брюссель. Чулпан Хаматова выбрали Ригу. Татьяна Лазарева (Минюст России признал ее иноагентом) теперь делает антироссийские заявления из Испании. Правда, нашлись и те, кто на родине все-таки вернулся.Бывшая любовница Владимира Преснякова певица Лика Стар долгое время жила на берегу ласкового моря. Но потом заявила: "Я долго думала обо всем и поняла главное. Думаю, правильно будет мне быть на Родине со своими близкими и друзьями. Как бы не складывалась ситуация, я – русская и буду на своей Родине".На непродолжительное время в Белокаменную приезжала и Алла Пугачева с детьми. Потом, правда, снова умотала в Израиль, арендовав частный самолет за 4 миллиона.Все эти, мечущиеся между странами, звезды, зачастую вызывают недоумение и осуждение и у коллег, и у поклонников. А вот Ирина Алферова их жалеет. "Мне хочется защитить людей, которые уехали. а потом вернулись, – говорит актриса. – Я смотрю сейчас передачи, меня удивляет и страшно возмущает, почему некоторые артисты нападают на своих же коллег. Люди приехали на свою родину, оставьте их в покое! Не надо никого осуждать!.."Стоит заметить, что сама 71-летняя Ирина Ивановна никогда об эмиграции даже не помышляла. Ей важно, как она говорит, чтобы на родине ее понимали зрители, получали наслаждение от ее работы в театре.