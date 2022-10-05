Мотоциклист в Коврове не справился с управлением своего байка, чем привлёк внимание сотрудников ГИБДД. За рулём транспортного средства находился местный житель, лишённый прав за пьяную езду.

Мотоциклист в Коврове не справился с управлением своего байка, чем привлёк внимание сотрудников ГИБДД. За рулём транспортного средства находился местный житель, лишённый прав за пьяную езду, - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В этот раз мужчина снова был сильно пьян. Содержание алкоголя в его крови превышало допустимую норму в 6 раз.В отношении ковровчанина завели уголовное дело по части 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).Суд назначил мотоциклисту четыреста часов обязательных работ и лишил его водительского удостоверения на два года и десять месяцев. Кроме того, мотоцикл Benelli Stels Р2500 был конфискован.