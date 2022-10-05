Школа для неё уже давно стала вторым домом. Свой путь в педагогике учитель русского языка и литературы Ирина Кутузова начала более 30 лет назад. Окончила владимирскую школу номер 6, получила

Школа для неё уже давно стала вторым домом. Свой путь в педагогике учитель русского языка и литературы Ирина Кутузова начала более 30 лет назад. Окончила владимирскую школу номер 6, получила высшее образование. Затем вернулась в родные школьные стены уже в качестве педагога. Ирина Александровна вспоминает, что это было очень волнительно, ответственно и почётно. В День