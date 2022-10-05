Больше всего электричества в доме портебляют машина для сушки белья, холодильник и стиральная машина.

Больше всего электричества в доме портебляют машина для сушки белья, холодильник и стиральная машина.Сегодня уже невозможно представить комфортную жизнь в городебез великого множества бытовых приборов. В наши дни человек использует вквартире огромное количество техники, упрощающей повседневную жизнь: от простойкофеварки, до дорогой многофункциональной машинки, не уступающей повозможностям профессиональному бариста, от маленького тостера, довысококлассного духового шкафа, способного приготовить любые гастрономическиеизыски.Меж тем, чем больше технических средств мы используем вповседневной жизни, тем больше электричества она потребляет. Какие бытовыеприборы несут владельцу наибольшие затраты, объяснил эксперт по подбору техникиРоман Четвертных. По его словам, наибольший удар по кошельку наносят машина длясушки белья, холодильник и стиральная машина.Итак, машина для сушки белья за один цикл работы можетпотреблять до пяти киловатт энергии. Электричество в России в среднем стоитчетыре рубля за киловатт, то есть расходы в месяц в среднем достигают 600рублей.Стиральные машины могут потреблять до 22 ватт в час за одинкилограмм белья, то есть при максимальной загрузке и длительной программе замесяц придется выложить около 250 рублей. К слову, если вы загрузите всего одинкилограмм белья, то расходы не сильно сократятся.Холодильник потребляет порядка одного киловатта энергии вдень в закрытом состоянии. Однако каждый раз, открывая дверь, вы даете нагрузкуна компрессор, что добавляет около восьми процентов расходов. В итоге дневнойрасход электричество может возрасти в три раза. За месяц придется отдать более350 рублей.