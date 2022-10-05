Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летнего гражданина иностранного...
Александровским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летнего гражданина иностранного государства, который признан виновным в приобретении и использования заведомо поддельного официального документа.
Судом установлено, что в январе прошлого года он приобрел у неустановленного лица в г.Москве поддельное письмо, подтверждающее подлинность справки о его брачной правоспособности, и, заведомо зная о подложности указанного документа, предоставил его сотруднику ОЗАГС администрации Александровского района Владимирской области для заключения брака с гражданкой РФ в целях последующего получения гражданства.
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.
При этом судом учтено, что подсудимый признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, трудоустроен.
Приговор в законную силу не вступил.
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