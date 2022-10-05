Крупный пожар произошел в ночь на 5 октября в деревне Большие Вёски Александровского района. На одном участке загорелись два жилых дома. Сообщение о происшествии поступило в тревожное

Крупный пожар произошел в ночь на 5 октября в деревне Большие Вёски Александровского района. На одном участке загорелись два жилых дома. Сообщение о происшествии поступило в тревожное ведомство около часа. К месту ЧП выехали восемь огнеборцев на двух пожарных автомобилях. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области По прибытии пожарные наблюдали открытое горение двух щитовых домов