Во Владимирской области мобилизованного вернут домой из-за болезни отца. Парень находится в учебном центре Коврова. Молодой человек получил повестку и пришёл в военкомат. Выяснилось, что ..

Во Владимирской области мобилизованного вернут домой из-за болезни отца. Парень находится в учебном центре Коврова.Молодой человек получил повестку и пришёл в военкомат. Выяснилось, что его папа болен раком и недавно перенёс операцию. Он еще не получил группу инвалидности. При этом право на отсрочку возникает только при уходе за больным родственником с I группой. Возникла двойственная ситуация.В рассматриваемом случае есть нюансы, которые связаны с послеоперационным состоянием отца и его болезнью. В итоге призывная комиссия решила вернуть призывника домой.Добавим, что в стадии решения находится вопрос о мобилизации жителя Вязниковского района, у которого родители-инвалиды и двое детей.Напомним, что с начала мобилизации в регионе по ошибке призвали порядка 80 человек.