Учебный центр в Ковровском районе, где проходят слаживание призванные по частичной мобилизации,...

Учебный центр в Ковровском районе, где проходят слаживание призванные по частичной мобилизации, губернатор Александр Авдеев посетил вместе с курским коллегой- Романом Старовойтом. Какие вопросы звучат от бойцов? И как они решаются? - расскажет Мария Платанюк.- Сапоги заказали - две с половиной тысячи, 900 забронировано берцев - Иваново...От обмундирования до питания. Все вопросы - на контроле. И как отмечает Александр Авдеев, большинство - именно "бытовые". Учебный центр, куда прибывают призванные по частичной мобилизации не только из нашего региона, не был рассчитан на такое количество бойцов. Власти региона и муниципалитеты помогают военным быстрее приспосабливать "учебку" под "увеличенную" нагрузку.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это всё пришлось делать быстро, в течение одной недели. Но здесь развернуто, одновременно работает до 400 человек гражданского персонала, которые выпоняют различные функции от изготовления кроватей деревянных до разворачивания палаточного лагеря. И это идёт в помощь гарнизону- Сейчас, днем, не топим, тепло, вечером начнём топить.В палаточном лагере - тепло. Проведено электричество, возведен дополнительный ангар- столовая, продолжается капитальный ремонт канализационных сетей в казармах, отремонтированы тепловые сети, установлены дополнительные туалеты и умывальники. О потребностях бойцов командиры сообщают ежедневно. Помощь приходит и от жителей региона. Учеба и боевое слаживание для защитников Отечества идут в активном режиме. Расписан каждый день.Александр (г. Александров):- Я освоился, я готовитлся к этому очень долго, всю свою жизнь, наверное, как и многие наши бойцы. Всеми силами мы стараемся укреплять наш боевой дух, командный.Дмитрий, мобилизованный (г. Курск):- Дорога была лёгкая, потому что ехали 3 товарища с одного села. Сейчас возле своего лагеря отрабатываем тактические моменты. Работу с оружием. Сегодня завезли уже оружие других типов. С ним работаем.Под Ковровом сегодня - и куряне. Как проходят подготовку и в каких условиях живут земляки, на месте выяснил глава Курской области Роман Старовойт. Учебный центр он посетил вместе с коллегой Александром Авдеевым.Роман Старовойт, губернатор Курской области:- Для меня очень важно получить информацию из первых уст, от прямых участников событий- в части экипировки, обмундирования, бытовые условия, питание, как проходят обучение))Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пока вы здесь, уверен, что будут поступать те вещи и та номенклатура, которая вам понадобится уже при отправке. Поэтому тем вопросы, которые часто задают, постоянно находятся в отработке. В том числе работаем с "Военторгом".Семьи мобилизованных обязательно поддержат. Сегодня это первоочередная задача для всех российских регионов.Организованы горячие линии. Единый номер 122.Во Владимирской области план призыва по частичной мобилизации выполнен на 90 процентов, отмечает глава региона Александр Авдеев. Общероссийский же, по заданию Минобороны- 300 тысяч человек.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".