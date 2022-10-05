Доходный дом Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице в Москве спасли от самостроя.

Доходный дом Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице в Москве спасли от самостроя.В Москве активно борются с незаконными постройками, и результаты, как говорится, налицо. Город становится красивее, ведь его больше не портит самострой. Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы проводят информационно-разъяснительную работу. Если появляется незаконная постройка, ее тут же ликвидируют.Не так давно в Красносельском районе Москвы была пресечена незаконная реконструкция исторического здания. Оно располагается по адресу: Мясницкая улица, 13ст2. Это доходный дом Серафимы Давыдовой. Здание является объектом культурного наследия и охраняется государством.Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что одноэтажные капитальные постройки к зданию в историческом центре Москвы возводили без разрешения. В итоге собственникдобровольно прекратил работы и ликвидировал пристройки."Земельный участок для строительства или реконструкции не предоставлялся, разрешение на возведение пристроек не выдавалось. Специалисты не допустили самостроя, оперативно приняли меры и пресекли работы на этапе строительства". – сообщил он.Напомним, на внешний вид Москвы оказывает большое влияние запущенная по инициативе мэра столицы Сергея Собянина программа комплексного благоустройства "Мой район".В Красносельском, например, по этой программе открыты корпус филиала городской поликлиники № 5, корпус Московского театраEt cetera, памятник "Стена скорби", благоустроены скверы в Живаревом переулке и на Каланчевской улице, территории школ и детских садов, свыше 100 дворов, обустроены велодорожки и пешеходные зоны на Стеренском бульваре и Мясницкой улице.Кроме того, в Красносельском районе Москвы построены и введены в эксплуатацию школа № 1525 и МФЦ "Мои документы", реконструированы транспортно-пересадочный узел на Каланчевской улице, Русаковская и Краснопрудная улицы, плоскостные парковки у станций метро "Сухаревская", "Красные ворота", "Тургеневская" и "Красносельская". В дальнейшем район будет только развиваться.