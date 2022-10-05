По замыслу художника, Сергей Есенин оживает и начинает читать стихи, если отсканировать QR-код на памятнике.

По замыслу художника, Сергей Есенин "оживает" и начинает читать стихи, если отсканировать QR-код на памятнике.Российская столица славится многообразием памятников историии архитектуры, а также многочисленными скульптурами, посвященными выдающимсяличностям: писателям и поэтам, актерам и музыкантам, военным и ученым,политическим и государственным деятелям. Городской фонд памятников постоянномножится, а действующие произведения искусства проходят плановую реконструкцию.Меж тем, Москва не отстает и от модных тенденций. Сегодня вроссийской столице можно встретить объекты современного искусства по примерукрупных европейских городов. Среди них – "ожившая" скульптура одногоиз ярчайших представителей Серебряного века, выдающегося русского поэта СергеяЕсенина.Московский государственный музей Сергея Есенина представилего объемную скульптуру в дополненной реальности. Открытие скульптурыприурочено к 127-й годовщине со дня рождения классика. Объект современного искусстварасполагается по адресу: переулок Чернышевского, дом №4, старение №2.Об этом сообщает АГН "Москва". По данным издания,автором памятника является художник Антон Лебедев. Мастер подчеркнул, что еготворение "оживает", если навести смартфон на скульптуру иотсканировать QR-код."Мы много сил вкладываем в то, чтобы было ярко,интересно, и сейчас вы можете наблюдать это чудо, которое я решил подаритьмузею в день рождения поэта. <…> Наш Есенин не простой. Специальнаяорганизация из Екатеринбурга приняла участие в создании этого проекта, онисоздали дополненную реальность. Для этого нужно навести смартфон на QR-код.Скульптура "оживает", становится объемной, и Есенин начинает читатьстихи", – отметил Антон Лебедев.Памятник поэту располагается на территории"Есенин-центра". При жизни классик проводил в здании центра многовремени, устраивал творческие вечера, приглашал гостей. Сейчас в зданиипроходят литературные собрания акции и творческие постановки.Основатель и директор Московского музея Сергея ЕсенинаСветлана Шетракова уверена, что в будущем на базе центра обустроят кварталпоэтов. По ее словам, в октябре в музее пройдет выставка уникальных фондовыхматериалов, связанных с жизнью и творчеством поэта."Это и стул, на котором сидели Владимир ВладимировичМаяковский и Сергей Александрович Есенин, и архивные фотографии, и журналы, ирукописи, публикации, и автографы, константиновские часы. <…> Здесь естьи сундук, которого касались руки Сергея Александровича, и все, что связано сВсеволодом Мейерхольдом", – рассказала Светлана Шетракова.