В Муроме городская прокуратура через суд добивается переселения инвалида 3-ей группы из аварийного дома. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 5 октября. Еще в 2019 году

В Муроме городская прокуратура через суд добивается переселения инвалида 3-ей группы из аварийного дома. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 5 октября. Еще в 2019 году многоквартирный дом по адресу: Меленковское шоссе, д. 1а признан аварийным и подлежащим к сносу. При этом там проживает женщина, являющаяся инвалидом 3 группы, которой администрация должна выдать новое