В Муроме по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту загрязнения...

В Муроме по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки.Стало известно, что на участке реки Выжга в районе деревни Степаньково в августе текущего года произошла массовая гибель рыбы.В ходе обследования водного объекта выявлен факт попадания в него жидких отходов крупного рогатого скота (навоза), источником которых, предположительно, стала территория производственной площадки одного из сельскохозяйственных предприятий.По оценке специалистов, для восстановления популяции водных биологических ресурсов и среды их обитания понадобится от 4 до 10 лет.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.Фото: naked-science.ru