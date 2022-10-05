А в областном центре стало немного светлее. Временный глава Владимира Александр Максимов поручил...

А в областном центре стало немного светлее. Временный глава Владимира Александр Максимов поручил коммунальщикам привести в порядок уличные фонари.Из отчета следует, что МКУ "Благоустройство" заменило и отремонтировало почти 90 светильников в парках, скверах и других общественных местах. Объекты выявляли дежурные по районам. В частности, свет появился у Дома культуры молодежи, в парке Пушкина, на Нижней и Верхней Дуброве. Власти Владимира напоминают, что по вопросам работы уличного освещения жители города могут обращаться в диспетчерскую службу по наружному освещению по телефону: 43-21-23, круглосуточно.