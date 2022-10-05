В парке Патриот во Владимире открыли мемориал памяти пожарных и спасателей, погибших в годы...

В парке "Патриот" во Владимире открыли мемориал памяти пожарных и спасателей, погибших в годы Великой Отечественной войны.Торжественную церемонию приурочили к 90-летию со дня создания системы Гражданской обороны России. В открытии мемориала принял участие начальник регионального управления МЧС Алексей Купин. Он отметил, что система гражданской обороны объединяет все органы власти и ведомства с целью сохранения безопасности граждан. В завершение церемонии каждый из участников внес свой вклад в создание Аллеи памяти. В честь героев Великой Отечественной войны были высажены 13 кедров.Купин Алексей, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Сегодня также мы проводим научно-практическую конференцию. К нам прибыли коллеги из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны, и во взаимодействии со всеми уполномоченными по вопросам гражданской обороны со стороны муниципальных образований области, органов исполнительной власти проводим такую конференцию для того, чтобы методически изучить новые вопросы совершенствования законодательства и развития гражданской обороны на территории страны и на территории Владимирской области.