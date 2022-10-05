Похищенное имущество на сумму более 65 000 рублей изъято полицейскими и возвращено законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении серии краж имущества из гаражей.Летом текущего года в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился житель Костерево, сообщивший, что его гараж был вскрыт, а из помещения пропали мопед и велосипед. Ущерб был оценен собственником в сумму более 35 000 рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.В дальнейшем сотрудники полиции установили причастность мужчины к еще одной аналогичной краже.Так, в июле текущего года мужчина, используя монтировку, взломал навесной замок гаража, откуда похитил пылесос, инструменты и пять велосипедов. Общая сумма ущерба составила более 30 000 рублей.Все похищенное имущество мужчина хранил в своем гараже, планируя в дальнейшем сбыть.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено законным владельцам.