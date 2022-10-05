4 октября около 11 часов вечера поступило сообщение о пожаре в Красной Горбатке. Загорелся...

4 октября около 11 часов вечера поступило сообщение о пожаре в Красной Горбатке.Загорелся нежилой дом номер 25 на улице Шмелькова.К ликвидации привлекались 9 человек личного состава сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 65 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, рассказывает издание Горбатка.ру со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области. Не пострадал и рядом стоящий дом.На кадрах от очевидца видно, как полыхает дом в микрорайоне Селиваново напротив заправки. По словам местных жителей, в доме сейчас никто не проживает, ранее в нём жила семья из 7 человек. Дом был заброшенным, потолок и пол сгнили, он был отключён от энергоснабжения. Вероятно, неосторожное обращение с огнём лиц без определённого места жительства и привело к пожару.Фото и видео: https://gorbatka.ru/