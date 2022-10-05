Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового...

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности муниципального предприятия, занимающегося оказанием ритуальных услуг.Установлено, что руководитель организации неоднократно допускал задержки выплаты заработной платы 13 своим работникам.Прокуратура внесла директору предприятия представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, руководитель предприятия дисквалифицирован сроком на 1 год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Фото: ru.freepik.com/