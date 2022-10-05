Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Да будет свет!
Автоматическое освещение и обновленные...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Да будет свет!
Автоматическое освещение и обновленные тротуары в деревне Лаврово Судогодского района. Благодаря чему стали возможны работы?
- Царский урожай
Как прижилась "царица полей" на Юрьев-Польской земле? Аграрии собирают урожай кукурузы.
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Вязниковский район - родина динозавров. Какие открытия сделали московские палеонтологи на берегу Клязьмы?