5 октября из Владимира в подшефный Докучаевск отправился очередной гуманитарный груз, который осмотрел губернатор Александр Авдеев, сообщили в пресс-службе областной администрации. Среди

5 октября из Владимира в подшефный Докучаевск отправился очередной гуманитарный груз, который осмотрел губернатор Александр Авдеев, сообщили в пресс-службе областной администрации. Среди отправляемых материалов – строительные леса, металлические сетки, сухие смеси для строительных работ, битум, клей, краски и растворители. Все это нужно для восстановления инфраструктуры города, которая оказалась разрушена после военных действий. Кроме того, Докучаевск