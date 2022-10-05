Из Владимирского региона отправили гуманитарный груз в город Докучаевск, расположенный на территории Донбасса. Колонна стартовала от здания областной администрации 5 октября, в День

Из Владимирского региона отправили гуманитарный груз в город Докучаевск, расположенный на территории Донбасса. Колонна стартовала от здания областной администрации 5 октября, в День учителя. В машины загрузили более 4 тысяч новых учебников по русскому языку, а также спортивный инвентарь. Кроме того, в Донецкую область отправят КАМАЗ со стройматериалами. Средства на закупку товаров собирали местные предприниматели