Контингент, который размещён в воинской части, вчетверо больше её вместимости.

Александр Авдеев вместе с курским губернатором Романом Старовойтом посетили окружной учебный центр в Коврове. Контингент, который размещён в воинской части, вчетверо больше её вместимости.Именно поэтому у бойцов возникает много вопросов к чиновникам на бытовую тематику – одежда, обувь, бани, туалеты и так далее. Для налаживания условий проживания власти поставили палаточный лагерь, провели электричество, устранили аварии на теплосети, проводят капремонт канализации, устанавливают биотуалеты, обустраивают умывальники.«Возвели ангар для приёма пищи. В пятницу заканчиваем ремонт одного крыла бани, приступаем ко второму. Ежедневно передаём помощь. Вчера прислали 3650 пар тапок и 2500 ковриков. Ожидаются берцы, тёплое бельё, фонари, спальники и другие вещи», - написал глава 33-го региона в соцсетях.Владимирский губернатор подчеркнул, что каждый резервист должен быть обеспечен всем необходимым.