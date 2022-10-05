4 октября в Областном дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню среднего профессионального образования, на котором областные

4 октября в Областном дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню среднего профессионального образования, на котором областные чиновники чествовали педагогов. Гвоздем программы стало награждение учителей. Почетные звания, награды и благодарности получили педагоги городских и областных школ, а врио заместителя Губернатора Владимир Куимов подчеркнул, что влияние наставников на жизнь каждого человека