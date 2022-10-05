Сегодня Всемирный день учителя. Торжества в честь этой даты прошли и во Владимире. 30 лучших...

Сегодня Всемирный день учителя. Торжества в честь этой даты прошли и во Владимире. 30 лучших преподавателей областного центра наградили в Доме культуры и искусства на Соборной. Репортаж Екатерины Васильевой.Между уроками или на праздничной встрече .Все разговоры о детях. И для учителей это не только профессиональное, потребность души. Все, кто пришел в Центр культуры и искусства на Соборной, точно знают свою миссию в этой жизни:Александр Масюта, учитель информатики промышленно-коммерческого лицея г. Владимира:- Работая с подростками, я вот сейчас особенно чувствую особую ответственность, за то какими они выйдут в эту жизнь. Потому что дети за последнее время стали немножечко эгоцентричными и нацеленные на себя, вовнутрь, а хотелось бы чтобы они больше думали о стране, о жизни. о других.Во Всемирный день учителя почетными грамотами и благодарственными письмами от управления образования награждают тридцать педагогов. Почетную грамоту от Министерства просвещения вручают Наталье Даллакян, учителю технологии школы номер 1. Помогать детям обретать новые знания - школьная мечта Натальи Рудольфовны, которая стала реальностью.- У меня примером был учитель химии и биологии в 26 школе Лидия Петровна, классный руководитель.В зале- лучшие педагоги Владимира, победители региональных и городских конкурсов, руководители образовательных учреждений, ветераны педагогического труда.Лариса Пышонина, заместитель председателя Совета народных депутатов г. Владимира:- Сегодня мы поздравляем в этом зале тех людей,которые в своей жизни сделали судьбоносные решения, выбрали профессию педагогов .Вот для меня две очень важные профессии в жизни есть -это учитель,который возрождают в ребенке человека, и врач, который спасает жизни.Елена Малик, заместитель главы г. Владимира по социальным вопросам:- У учителей нагрузка большая она никогда маленькой не была , она с каждым годом кажется только растет и наверное дополнительные задачи никогда не придумают, потому что они сами диктуются временем.В пятидесяти муниципальных общеобразовательных учреждениях Владимира сегодня работают около трех тысяч восьмисот педагогов. Пожелания для них неизменны: терпения, здоровья и благодарных учеников.Екатерина Васильева, Андрей Синягин, Вести Владимир.